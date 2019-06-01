id Software tarafından geliştirilen ve Steam üzerinden ön siparişe açılan Doom Eternal için yeni oynanış videosu E3 2019 etkinliğinde paylaşıldı. Standart sürüm olarak 349 TL'den, Deluxe Edition olarak da 449 TL fiyat etiketi ile ön siparişte olan Doom Eternal, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia platformları için 22 Kasım 2019'da yayınlanacak. Oyunun paylaşılan yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Doom Eternal için Yeni Oynanış Videosu Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:59 - Tarih: 13 Haziran 2019 - Yorum: 0
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR1. Blogger Dersleri
2. WordPress Dersleri
3. Photoshop Püf Noktaları
4. Telefon Sorunları ve Çözümleri
- Doom Eternal için Yeni Oynanış Videosu Geldi
- HTC U19e ve Desire 19+ Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı
- Marvel's Avengers Oyunundan Fragman Geldi
- Google, Analiz Şirketi Looker'ı Satın Alıyor
- Age of Empires 2: Definitive Edition Sonbaharda Geliyor (Video)
- Zamanın Sonuna Yolculuk Yapmak İster misin? (Altyazılı Video)
- Huawei Telefonların Yasaklarına Facebook da Katıldı!
- Nokia 2.2 Resmi Olarak Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı (Video)
- Bütçe Dostu Gelişmiş Akıllı Saat: Xiaomi Amazfit Verge Lite
- Fanlı Akıllı Telefon Red Magic 3 Dayanıklılık Testinde (Video)
Yorum bulunmamaktadır.