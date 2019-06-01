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Doom Eternal için Yeni Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:59 - Tarih: 13 Haziran 2019 - Yorum: 0

Doom Eternalid Software tarafından geliştirilen ve Steam üzerinden ön siparişe açılan Doom Eternal için yeni oynanış videosu E3 2019 etkinliğinde paylaşıldı. Standart sürüm olarak 349 TL'den, Deluxe Edition olarak da 449 TL fiyat etiketi ile ön siparişte olan Doom Eternal, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia platformları için 22 Kasım 2019'da yayınlanacak. Oyunun paylaşılan yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Doom Eternal Oynanış Videosu İzle

Doom Eternal Oynanış Videosu İzle

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