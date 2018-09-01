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Domain Whois Geçmişi Nasıl Öğrenilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:46 - Tarih: 07 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Domain Whois Geçmişi Nasıl Öğrenilir?Bir domain satın almadan önce, ilgili domain adresinin daha önceki senelerde hangi firmadan satın alındığını ve önceki nameserver adreslerini öğrenmek isteyebilirsiniz. Normal şartlarda bu gerekmez ancak bir domainin geçmişini araştırır iken, benim ihtiyacım olmuş idi. Bu yüzden sizlerle bir kaynak site paylaşmak istiyorum. WhoISrequest adlı bu site vasıtası ile .com, .net ve .org gibi uzantıların whois geçmişini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Faydalı bir uygulama olduğuna inanıyorum.

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