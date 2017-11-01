Dokunmatik Ekranlı Akıllı Projektör: Sweam (Video)

Gelişen TV sektörünün yanı sıra piyasadaki projektörler de gün geçtikçe akıllı olmaya başlıyor. Küçülmeye başlayan ve teknolojik geliştirmeler alan projektörlere bir yenisi daha ekleniyor. Kickstarter üzerinden 600 bin dolar yatırım toplamayı hedefleyen ve şimdilik 57 bin doları geride bırakan Sweam akıllı projektör, kompakt gövdesinin yanında teknik özellikleri ile dikkatleri çekmeyi başardı. 4,1 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan ürün, rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Android 7.1 işletim sistemi yüklü olan ve gücünü Snapdragon 625 işlemciden ve 2 GB RAM‘den alan Sweam, microSD kart destekli 16 GB depolama alanı ve 7.000 mAh gücündeki bataryasıyla geliyor. Bataryası sayesinde de 3 saat boyunca aralıksız projeksiyon gerçekleştirebiliyor.

1280×720 piksel çözünürlükte görüntü oluşturabilen ve 60 ila 100 lümen arası parlaklık sunan ürün, Wi-Fi desteğinin yanı sıra 4G destekli nano SIM kart yuvasına da sahip. Böylece de tamamen mobil hale gelebiliyor.

Kickstarter üzerinden yapılacak en az 600 dolar bağış ile 2018 Mart ayında satın alınabilecek olan Sweam için paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.