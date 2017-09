Arkane Studios tarafından geliştirilen ve dağıtıcılığını Bethesda’nın üstlendiği yeni bağımsız Dishonored macerası Death of the Outsider için 10 dakikalık oynanış videosu yayımlandı. Kiralık katil Billie Lurk karakterini kontrol edeceğimiz oyunun yeni oynanış videosu YouTuber StealthGamerBR tarafından paylaşıldı. 15 Eylül 2017‘de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak olan Dishonored: Death of the Outsider‘ın oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.