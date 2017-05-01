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Dirt 4′ün İlk İnceleme Puanları Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:52 - Tarih: 07 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Dirt 4ün İlk İnceleme Puanları GeldiKaliteli grafikleri ve lisanslı araçlarıyla sunduğu gerçekçi fizikleri ile ralli oyunları denildiğinde akla ilk gelen serilerden biri olan DiRT serisi, dün itibariyle 4. oyununu çıkarttı. Oyunun çıkışının ardından da oyun inceleme sitelerinden ilk inceleme puanları gelmeye başladı. Açıklanan puanlara baktığımızda 8 üzerinden notlar alarak, yapımın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca oyun, oyuncular tarafından da olumlu yorumlar aldı. DiRT 4‘ün inceleme puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Dirt 4ün İlk İnceleme Puanları Geldi

Dirt 4 İnceleme Puanları

  • IGN – 9.2
  • Gamespot – 9
  • GamesRadar+ – 3.5/5
  • Push Square – 8
  • COGconnected – 84/100
  • Forbes – 8/10
  • God is a Geek – 9
  • IGN Spain – 8.3
  • IGN Italy – 8.1
  • Hobby Consolas – 92/100
  • TheSixthAxis – 8
  • Gaming Nexus – 8.8
  • Hardcore Gamer – 4/5
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