Kaliteli grafikleri ve lisanslı araçlarıyla sunduğu gerçekçi fizikleri ile ralli oyunları denildiğinde akla ilk gelen serilerden biri olan DiRT serisi, dün itibariyle 4. oyununu çıkarttı. Oyunun çıkışının ardından da oyun inceleme sitelerinden ilk inceleme puanları gelmeye başladı. Açıklanan puanlara baktığımızda 8 üzerinden notlar alarak, yapımın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca oyun, oyuncular tarafından da olumlu yorumlar aldı. DiRT 4‘ün inceleme puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Dirt 4 İnceleme Puanları