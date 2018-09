Devil May Cry 5′in PC Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Capcom tarafından geliştirilen ve kendine has oyuncu kitlesi bulunan Devil May Cry 5, Steam üzerinden ön sipariş olarak satın alınabilir olduktan sonra PC sistem gereksinimleri de açığa çıkmış oldu. Bilgisayarınızın oyunu destekleyip desteklemediğini öğrenmek için yayınlanan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz. Ek olarak oyunun Tokyo Game Show 2018 için paylaşılan tanıtım videosunu da yine aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca Devil May Cry 5′in PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için 8 Mart 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştireceğini de belirtelim.

Devil May Cry 5 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4 GHz ya da daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX760 ya da daha iyisi

DirectX: 11

HDD: 35 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4 GHz ya da daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX960 ya da daha iyisi

DirectX: 11

HDD: 35 GB

Devil May Cry 5 Tanıtım Videosu