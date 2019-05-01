Denzel Washington Filmleri şeklinde Google'da arama yapmayan kaldı mı acaba? Çünkü bu adamın oyunculuğu gerçekten oldukça iyi. Denzel Washington oyuncu kimliğinin yanı sıra, aslında başarılı bir insan olarak da öne çıkıyor.

Denzel Washington'dan Müthiş Motivasyon Konuşması (Video)

Bunu yaptığı birçok konuşması ile de anlamak mümkün. Motivasyon videoları izlerken bir videosuna denk geldim ve hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hayatta başarılı olabilmek için çabalamayı ve yere düştüğümüzde tekrar kalkmamız gerektiğini bizlere hatırlatan Denzel Washington'a teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. İlgili konuşma videosu ise hemen aşağıda.