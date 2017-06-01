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Değişen Sekmenin Adını Değiştirme Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:09 - Tarih: 25 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Değişen Sekmenin Adını Değiştirme YöntemiZiyaretçilerimizi web sitemizde tutmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Dolayısı ile bunun için de türlü yöntem mevcut. Ben ise en sevdiğim bir ipucuyu paylaşıyor olacağım. Şöyle ki ziyaretçiniz web sitenizden başka bir sekmeye geçiş yaptığında, web sitenize ait sekmenin adını dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bunu jQuery kullanarak yapacağız. Aşağıdaki örnek kodlar ve görsel ile daha iyi anlaşılacağına inandığım ipucunun anlatımına geçiyor olacağım.

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1) Temanızda aşağıdaki kodu bulun.

</head>

2) Aşağıdaki kodları ise yukarıdaki koddan önce ekleyin.

<script type="text/javascript">
$(function() {
// Get page title
var pageTitle = $("title").text();
// Change page title on blur
$(window).blur(function() {
$("title").text("Beni Unutma :)");
});
// Change page title back on focus
$(window).focus(function() {
$("title").text(pageTitle);
});
});
</script>

Not: Dilerseniz kırmızı alanı değiştirebilirsiniz.

Örnek Görsel

Değişen Sekmenin Adını Değiştirme Yöntemi

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