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Darksiders 3′ün İlk Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:53 - Tarih: 07 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Darksiders 3ün İlk Oynanış Videosu GeldiGeçtiğimiz günlerde duyurusu yapılıp, tanıtım videosunun paylaşıldığı Darksiders 3 için çok geçmeden ilk oynanış videosu da geldi. Duyuru videosu ile heyecanlanan bekleyenlerin, yayınlanan bu oynanış videosu ile daha çok sabırsızlanacağı kesin görülüyor. IGN First tarafından paylaşılan videoda oyunun görsellerine ve dövüş mekaniklerine detaylı bir şekilde bakma şansı buluyoruz. 2018 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkışını yapacak olan Darksiders 3′ün ilk oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Darksiders 3ün İlk Oynanış Videosu Geldi

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