Geliştiriciliği From Software, dağıtımı ise Bandai Namco tarafından üstlenilen Dark Souls serisinin son oyunu Dark Souls 3: The Ringed City geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Oyun serisinin son bulmasıyla birlikte üçüncü oyunun tüm içeriklerini tek sürüm içerisinde sunan özel bir sürüm de konuşuluyordu. İşte oyunun Dark Souls 3: The Fire Fades Edition isimli bu özel sürümü duyuruldu ve çıkış videosu da yayınlandı. Videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.