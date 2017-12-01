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Dahili Parmak İzi Okuyuculu Fare: Cherry MC 4900

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:32 - Tarih: 03 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Dahili Parmak İzi Okuyuculu Fare: Cherry MC 4900Bilgisayarında parmak izi okuyucu bulunmayanlar, klavye ya da fare gibi çevre birimlerinde parmak izi okuyucu olmasını tercih edebiliyor. Cherry firması tarafından geliştirilen MC 4900 model fare de kullanıcıların bu ihtiyacını karşılamak için üretilmiş. Entegre bir şekilde parmak izi sensörüne sahip olan ürün, Windows 10′da bulunan biyometrik doğrulama desteği ile sisteme kolayca tanıtılabiliyor. 1375 DPI optik sensörün bulunduğu ve hem sağ hem de sol ele uygun olan Cherry MC 4900, yaklaşık 130 dolara satışa sunulmuş durumda.

Dahili Parmak İzi Okuyuculu Fare: Cherry MC 4900

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