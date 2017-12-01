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Daha Sonra Üzülmemek için Şimdi Yedekleme Zamanı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:54 - Tarih: 08 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Daha Sonra Üzülmemek için Şimdi Yedekleme ZamanıYedeklemenin önemini vurgulamak istiyorum. Birtakım insanlar web sitelerimize zarar verebilir ve bu durum büyük sorunlara yol açabilir. Bu yüzden düzenli olarak yedek almaya özen göstermeliyiz. Daha sonra pişman olmamak için gerekir ise her gün, olmadı her hafta yedek almalısınız. Böylelikle web sitenizdeki kalıcı sorunlar nedeni ile yaşanan problemlere anlık müdahale edebilmektesiniz. Ayrıca güvenliğe dikkat etmek için de güçlü bir şifre edinmenin gerektiğini hatırlayın.

Böylelikle olası problemler de söz konusu olmayacaktır. Aşağıda yer alan güvenlik bazındaki yazılarımı da bugün incelemeyi düşünebilirsiniz. Umarım faydalı olacaktır ihtiyacı olanlar için.

Güvenlik Önlemleri için Bazı İçeriklerimiz

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