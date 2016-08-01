CSS ile kodlama yaparken bir nevi işimizi kolaylaştıran bir etiket var: !important etiketin adı. Gerçekten de mükemmel bir özellik. Örneğin, iki tane div açtınız ve diğer bir div’in öncelikli olmasını istiyorsunuz, bunun için kodun sonuna “!important” etiketi eklemeniz yeterli olacaktır. Yani !important etiketi, öncelik tanımanıza yarıyor. Sürekli kullanılmasına gerek olmamakla birlikte, bazı yerlerde kullanılması elzem olabiliyor. Aşağıdaki örneği dilerseniz bu yönde inceleyebilmektesiniz.

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CSS’deki !important Nedir? Ne İşe Yarar?

.oncelikli-metin {

color:#000!important;

}

Yukarıdaki “oncelikli-metin” adlı div’imize, önceden başka bir renk eklediysek de, artık siyah olacaktır.