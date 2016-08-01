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CSS’de !important Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:34 - Tarih: 10 Eylül 2017 - Yorum: 0
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CSSde !important Nedir? Nasıl Kullanılır?CSS ile kodlama yaparken bir nevi işimizi kolaylaştıran bir etiket var: !important etiketin adı. Gerçekten de mükemmel bir özellik. Örneğin, iki tane div açtınız ve diğer bir div’in öncelikli olmasını istiyorsunuz, bunun için kodun sonuna “!important” etiketi eklemeniz yeterli olacaktır. Yani !important etiketi, öncelik tanımanıza yarıyor. Sürekli kullanılmasına gerek olmamakla birlikte, bazı yerlerde kullanılması elzem olabiliyor. Aşağıdaki örneği dilerseniz bu yönde inceleyebilmektesiniz.

AYRICA: CSS ile Çizgi Efektli Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

CSS’deki !important Nedir? Ne İşe Yarar?

.oncelikli-metin {
color:#000!important;
}

Yukarıdaki “oncelikli-metin” adlı div’imize, önceden başka bir renk eklediysek de, artık siyah olacaktır.

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