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CSS Türkçe Karakter Hatası ve Çözüm Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:09 - Tarih: 18 Ekim 2019 - Yorum: 0

CSS Türkçe Karakter Hatası ve Çözüm YöntemiWeb sitenize ait CSS dosyası içerisinde (muhtemelen style.css olan) Türkçe karakterler kullanmanız olasıdır. Ancak bu gibi durumlarda, örneğin, Chrome ile kontrol sağladığınızda, CSS (stil) dosyanızdaki Türkçe karakterlerin hatalı bir görünüme sahip olduğunu göreceksiniz. Bunun için ne kadar değişiklik yapsanız da, tarayıcı bu karakterleri okuyamıyor olacak. İşte CSS Türkçe karakter hatası için, oldukça basit ve etkili bir çözüm söz konusu.

AYRICA: CSS Hatalarını Otomatik Kontrol Edelim

CSS Türkçe Karakter Hatası ve Çözüm Yöntemi

CSS Türkçe Karakter Hatası ve Çözüm Yöntemi

Aşağıdaki kodu, CSS dosyanızın veya birden fazla ise, tüm CSS dosyalarınızın en üstüne eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle CSS dosyanızdaki Türkçe karakterler sorunsuz bir şekilde tarayıcılar tarafından görüntülenecektir. Faydalı bir ipucu olmasını diliyorum.

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