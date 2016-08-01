CSS Minifier ile Stil Dosyalarımızı Küçültelim

Tasarım yazarken ister istemez karışık kodlama yapabiliyoruz. Gereksiz metinler, boşluklar, hatalı noktalama işaretleri v.b. gibi... Bunların tamamını, manuel incelemek için zamanımız olmayabilir. Bunun için "CSS Minifier" dediğimiz bir olay devreye giriyor. Bu olay, mevcut kodlarınızı minimize etmenizi yani küçültmenizi, bir nevi sıkıştırmanızı sağlıyor.

Bunun için ise çok sağlıklı ve şu an için stabil çalışan bir site paylaşmak istiyorum sizlerle. CSS Minifier adlı bu web sitesine girerek, herhangi bir şekilde üye olmadan, direkt CSS kodlarınızı küçültebilirsiniz. Örneğin, sitenizin daha da hızlı olması için bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Teknik ve güvenlik açısından herhangi bir zararı ise bulunmamaktadır.