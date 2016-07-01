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CSS ile Yuvarlak Kenarlıklar Oluşturucu!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:25 - Tarih: 18 Aralık 2018 - Yorum: 0
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CSS ile Yuvarlak Kenarlıklar Oluşturucu!CSS Dersleri ile ilgili bugüne kadar birçok içerik paylaştık sizler için. Bildiğiniz gibi sadece CSS kullanarak, yuvarlak (oval) kenarlıklar elde edebilmek mümkün. Bunun için ise CSS kodu yazmanız gerekiyor. Bu belki size yorucu gelebilir. Bu yüzden sizlerle bir kaynak site paylaşmak istiyorum. Border Radius adlı bu site vasıtası ile dilediğiniz yuvarlaklık boyutunu belirleyerek, direkt ilgili kodu alabilirsiniz. Pratik bir site. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben de çok kez kullandım.

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