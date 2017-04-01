Zaman zaman bir div içerisine tüm yazıyı eklemek istemeyiz. Yani çok uzun yazılardan sonra üç nokta ekleyerek, bu yazının devamı var demek isteyebiliriz. Bunu JavaScript kullanarak da yapabilmek mümkündür. Ancak sizlere bunu CSS ile de yapabileceğinizi söylesem, ne dersiniz? Evet, bu işlemi yalnızca CSS kullanarak da yapabilmekteyiz. Uzun yazılarınızın sonuna üç nokta koymak istiyorsanız, aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Resim Ortalamayı Öğrenelim

CSS ile Geniş Yazıları Üç Nokta ile Sınırlandırmak

.ornek {

width: 175px;

overflow: hidden;

white-space: nowrap;

text-overflow: ellipsis;

}