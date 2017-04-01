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CSS ile Uzun Yazıları Üç Nokta ile Bitirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:41 - Tarih: 19 Nisan 2017 - Yorum: 0
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CSS ile Uzun Yazıları Üç Nokta ile BitirmekZaman zaman bir div içerisine tüm yazıyı eklemek istemeyiz. Yani çok uzun yazılardan sonra üç nokta ekleyerek, bu yazının devamı var demek isteyebiliriz. Bunu JavaScript kullanarak da yapabilmek mümkündür. Ancak sizlere bunu CSS ile de yapabileceğinizi söylesem, ne dersiniz? Evet, bu işlemi yalnızca CSS kullanarak da yapabilmekteyiz. Uzun yazılarınızın sonuna üç nokta koymak istiyorsanız, aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Resim Ortalamayı Öğrenelim

CSS ile Geniş Yazıları Üç Nokta ile Sınırlandırmak

.ornek {
width: 175px;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
text-overflow: ellipsis;
}

<div class="ornek">Uzun içerik bu alana gelecek.</div>

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