CSS içerisindeki parametreler bazı zamanlar kesinlikle doğru bir tabir ise, hayat kurtarabiliyor. Örnek verelim hemen. Bildiğiniz gibi img etiketleri içerisine eklenen bir görselin, herhangi bir CSS parametresine sahip olmasa bile, altında belirli bir oranda boşluk çıkar. Ben yaptığım tasarımlarda bu gibi boşlukların olmamasını istiyorum bazen. Bunun için geçmişte çok araştırma yapmıştım ve çözümün çok basit olduğunu anladım. Görsel etiketine aşağıdaki kodu eklemeniz yeterlidir.

AYRICA: SVG Görseli Responsive Nasıl Yapılır?

CSS ile Resim Altındaki Boşluğu Silmek