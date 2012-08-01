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CSS ile Linklerin Altındaki Çizgiyi Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:44 - Tarih: 09 Haziran 2017 - Yorum: 0
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CSS ile Linklerin Altındaki Çizgiyi KaldıralımBlogger‘da veya WordPress‘te genellikle linklerin altında çizgi bulunur. Veya linkin üzerine gelince bir çizgi çıkar. Buraya kadar elbette bir problem yok ancak bazı webmaster’lar bu çizgiyi tercih etmemektedir. Dolayısı ile sadece CSS kullanarak linklerin altındaki çizgileri kaldırabiliriz. Aşağıdaki kodları temanızın CSS bölümüne eklemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. İlgili kodları dilediğiniz altyapı için kullanabilirsiniz, sorunsuz olarak çalışacağını göreceksiniz.

AYRICA: CSS ile Uzun Yazıları Üç Nokta ile Bitirmek

a:link {
text-decoration:none;
}
a:visited {
text-decoration:none;
}
a:hover {
text-decoration:none;
}

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