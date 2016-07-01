CSS ile İki Renkli Kenarlık Yapımı

CSS Dersleri ile ilgili yazı dizisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ise sadece CSS kullanarak iki farklı renk içeren bir kenarlık (border) nasıl yapılıyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Bu şekilde sitenize farklı ve özgün görünümler elde edebilmek için iki farklı renk içeren kenarlıklar (çubuklar) ekleyebilirsiniz. Yapılması gereken ise çok basit, aşağıdaki kodları, renk kodlarını dilerseniz değiştirerek, ilgili div içerisine eklemenizdir. Böylelikle siz de iki renkli kenarlık elde edeceksiniz.

.ikirenklikenarlik{

border: 5px solid transparent!important;

border-image: linear-gradient(to right, #EF6950 0%, #EF6950 50%, #444444 50%, #444444 100%)!important;

border-image-slice: 1!important;

}



Örnek Görünüm