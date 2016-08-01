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CSS ile HR Etiketine Biçim Verelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:35 - Tarih: 04 Mart 2019 - Yorum: 0
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CSS ile HR Etiketine Biçim VerelimHTML‘deki hr etiketini herkes bilecektir. Bu etiketin görünümü, tarayıcılar için standarttır. Ancak arzu ederseniz, border kullanmak yerine bir background kullanarak, tüm tarayıcılar ile uyumlu olacak şekilde hr etiketini biçimlemlendirebilmeniz mümkündür. Border belirlemeyeceğimiz için, IE ve Edge gibi tarayıcılar ile de uyumlu olacaktır. Aşağıdaki kodları CSS dosyanız içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Dilediğiniz gibi renk ve height değerlerini güncelleyebilirsiniz.

AYRICA: İçinden Çizgi Geçen Başlık Yapımı (Alternatif Versiyon)

CSS ile HR Etiketine Biçim Verelim

hr {height: 3px;border: none;background: #ccc;margin-top: 10px}

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