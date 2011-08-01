CSS için Otomatik Önek Oluşturma Uygulaması

CSS neredeyse tüm tarayıcılar ile uyumludur. Ancak bazı CSS kodları, bazı tarayıcılarda önek olmadan çalışmaz. Yani eski sürümler bunları desteklemez. İşte bunun için (webkit, moz, ms v.b.) gibi önekler söz konusudur. Yani ilgili CSS kodunun, tarayıcı tarafından doğru yorumlanmasını sağlamaktadırlar. İşte Autoprefixer adlı online uygulama da, bu öneklerin otomatik oluşturulmasını sağlıyor ve zamandan kazanmanızı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan uygulama ile, gerekli olan önekleri otomatik bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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