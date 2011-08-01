Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

CSS için Otomatik Önek Oluşturma Uygulaması

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:35 - Tarih: 24 Ekim 2019 - Yorum: 0

CSS için Otomatik Önek Oluşturma UygulamasıCSS neredeyse tüm tarayıcılar ile uyumludur. Ancak bazı CSS kodları, bazı tarayıcılarda önek olmadan çalışmaz. Yani eski sürümler bunları desteklemez. İşte bunun için (webkit, moz, ms v.b.) gibi önekler söz konusudur. Yani ilgili CSS kodunun, tarayıcı tarafından doğru yorumlanmasını sağlamaktadırlar. İşte Autoprefixer adlı online uygulama da, bu öneklerin otomatik oluşturulmasını sağlıyor ve zamandan kazanmanızı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan uygulama ile, gerekli olan önekleri otomatik bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Adres: Autoprefixer CSS online

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri