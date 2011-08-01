Bir önceki yazımızda sizlerle HTML hatalarını kontrol etmek için W3C tarafından hazırlanan çok güzel bir HTML hata kontrol uygulamasını paylaşmıştık. Şimdi ise yine W3C tarafından geliştirilen bir CSS hata kontrolü üzerine bir uygulamayı paylaşıyoruz. Bu uygulama, sitenizde yapılan CSS hatalarını ve CSS bazında eksiklikleri veya yapılan yanlış eklemeleri v.b. incelemenizi sağlıyor. Buraya tıklayarak ilgili uygulamaya ulaşın, Address kısmına web sitenizin tam adresini girerek, Check butonuna tıklayın.

AYRICA: HTTP Header Bilgilerinizi Kontrol Etmeyi Unutmayın

CSS Hatalarını Otomatik Kontrol Edelim

Biraz bekledikten sonra karşınıza eğer var ise sitenizdeki CSS hataları, önerileri v.b. her şey çıkacaktır. Sitenizin SEO açısından sağlıklı olması için kesinlikle bu uygulamayı her siteniz için kullanmayı düşünebilirsiniz.