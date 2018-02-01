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CS:GO Oyununda Bir Silah Skini için 61.000 Dolar Verildi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:28 - Tarih: 01 Şubat 2018 - Yorum: 0
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CS:GOCounter-Strike: Global Offensive oyununun bir fanı tarafından oldukça yüksek bir fiyata silah skini alındı. CS:GO’daki silah skinlerinin fiyatları yüksek olsa da bir tüfek skini için tam 61.052 dolar ödenmesi değişik gelebilir. Bir CS:GO fanı tarafından “Dragon Lore” isimli az bulunan bir tüfek skini için ödenen bu fiyatın yüksek olmasının bir diğer sebebi de, ELEAGUE Major: Boston’ın şampiyonu olan Cloud9′un önemli ismi Tyler “Skadoodle” Latham tarafından imzalanmış bir çıkartmayla gelmesi. Bir diğer dikkat çekici nokta ise bu fiyata satın alınan silah skini birkaç gün sonra bir kullanıcıya ücretsiz olarak düştü.

CS:GO Oyununda Bir Silah Skini için 60.000 Dolar Verildi

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