Conan Unconquered için PC Sistem Gereksinimleri ve Oynanış Videosu

Yayıncılığı Funcom ve geliştiriciliği ise Petroglyph şirketlerince üstlenilen gerçek zamanlı hayatta kalma strateji oyunu Conan Unconquered'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı ve 20 dakika uzunluğunda Co-op oynanış videosu da paylaşıldı. 29 Mayıs tarihinde Steam üzerinden satın alınabilecek oyun, standart sürüm 99,99 TL ve Deluxe sürüm olarak da 129,00 TL fiyat etiketi ile ön siparişte. Ayrıca oyunun Türkçe arayüz ve altyazı desteğine de sahip olacağını belirtelim.

Bilgisayarınızın Conan Unconquered oyununu kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyorsanız, paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ayrıca oynanış videosunu da aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri

Minumum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8 veya 10 (64 bit)

RAM: 8 GB

İşlemci: Çift çekirdekli Core i3 - 3 Ghz+ veya eşdeğeri

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 620 veya minimum 1 GB dedicated RAM'li DX11 ekran kartı

HDD: 10GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8 veya 10 (64 bit)

RAM: 8 GB

İşlemci: Dört çekirdekli Core i5 - 3 Ghz+ veya eşdeğeri

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 970 veya AMD RX580 veya daha iyisi

HDD: 10GB

Conan Unconquered Oynanış Videosu