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ColorZilla ile Renk Kodlarını Öğrenmek Çok Kolay

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:23 - Tarih: 04 Nisan 2017 - Yorum: 0
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ColorZilla ile Renk Kodlarını Öğrenmek Çok KolayBazı uygulamalar gerçekten de hayatı bir o kadar kolaylaştırıyor. Özellikle tasarımcılar bir tasarım yaparken, web sitelerinde gördükleri renklerin tam kodunu almakta zorlanabiliyor. İşte ColorZilla adlı eklenti bu gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Tam otomatik olarak çalışan eklenti ile dilediğiniz rengin kodunu öğrenebiliyorsunuz. Webmasterlar için de kesinlikle kullanışlı bir eklenti olan ColorZilla’yı Chrome’a kurmak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: TransOver ile Google Chrome’da Daha Hızlı Çeviri Yapın

Adres: ColorZilla (Google Chrome)

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