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Çok Yakında Domain Kıtlığı Meydana Gelebilir

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:22 - Tarih: 12 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Çok Yakında Domain Kıtlığı Meydana GelebilirGünümüzde birçok domain (alan adı) yatırımcısı mevcut. Biz de kendi çapımızda bu yönde yatırımlar yapıyor ve araştırmalarda bulunuyoruz. Ancak fark ettiğim bir durum var ki, o da birçok yabancı backorder firmasının Türkçe alan adlarını dahi almaya başlamasıdır. Dolayısı ile bu durum da çok yakında neredeyse hiç anlamlı domain bulunamayacağı yönünde kuşkular uyandırıyor. Dolayısı ile sizlere tavsiyemiz, mevcut domainlerinizin varlığını korumanız yönünde olacaktır. Eski domainleriniz mevcut ise, bu domainlerinizi düşürmemeye çalışınız. Çok yakında domain kıtlığı meydana gelebilir.

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