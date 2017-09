Infinity Ward ve Activision ortaklığı ile geliştirilen Call of Duty: Infinite Warfare oyununun yeni içerik paketi Retribution için yeni bir tanıtım videosu geldi. Carnage, Altitude, Depot 22 ve Heartland olmak üzere dört yeni haritanın ve Beast from the Beyond adındaki son Zombies modu bölümünün yer aldığı bu yeni DLC paketi, öncelikle PlayStation 4 için 12 Eylül tarihinde çıkışını yapacak. Dört haritaya ait yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…