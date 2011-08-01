Çin'de Çocukların Akşam 10'dan Sonra Oyun Oynaması Yasaklandı

Çin, genç nüfusta görülen oyun bağımlılığını engellemek adına yasaklamalar üzerine çalışmaya devam ediyor. Şimdi de yeni gelen yasak ile 18 yaş altı Çinli oyuncular, akşam saat 22:00'dan sonra veya hafta içi günlük 90 dakikadan fazla oyun oynayamayacak. Hafta sonları ise oyun süresi en fazla 3 saat ile kısıtlanacak.

Çin, 18 Yaş Altı için Oyun Yasaklarına Devam Ediyor

Yürürlüğe giren kanun ile haftanın yedi günü oyun oynama saatleri 08:00-22:00 arasında belirlendi. Bu yasaklamaların gençlerin oyun bağımlılığı, miyopluk ve kötü akademik performans gibi sorunlarını çözmek için getirildiği belirtiliyor.

Oyun saatleriyle ilgili düzenlemede ayrıca çevrimiçi oyun hesaplarına gerçek ad ve kimlikler ile kayıt olmak gerekecek. Oyuncuların oyun harcamaları konusunda da aylık en fazla 57 dolara izin verilirken, yaşa bağlı olarak oyun eşyalarına harcama yapılabilecek.