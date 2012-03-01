İlk olarak 2010 senesinde vizyona giren ve oldukça sevilen Çılgın Hırsız serisi, üçüncü animasyon filmi ile birlikte yeni bir hikayeyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Üçüncü animasyon filmi için de yeni tanıtım videosu yayımlandı. Süper kötümüz Gru‘nun yeni maceralarına tanık olacağımız filmde bir de ortaya ikiz kardeş Dru çıkıyor. Yönetmenliğini Pierre Coffin ve Kyle Balda birlikte üstlenirken üçüncü filmin seslendirme kadrosunda Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Nev Scharrel ve Trey Parker gibi ünlü isimler yer alıyor. Çılgın Hırsız’ı ülkemizde Türkçe olarak kimlerin seslendireceği ise henüz belli değil. 25 Ağustos‘ta vizyona girecek olan Çılgın Hırsız 3‘ün yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.