ZenFone 4 amiral gemisini henüz tanıtmamış olan Asus, yüksek bataryası ile uzun kullanım süreleriyle dikkat çeken telefonu ZenFone 4 Max’i Rusya’da görücüye çıkardı. 5.000 mAh bataryası ile dikkat çeken akıllı telefonun diğer bir ilgi çekici özelliği ise 13 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip oluşu. Ayrıca telefonun ön tarafında da 8 MP çözünürlüklü ön kamera yer alıyor. 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Asus ZenFone 4 Max, Snapdragon 425 veya Snapdragon 430 yonga seti ile gelecek. Ek olarak 3 GB – 4 GB RAM ve 32 GB – 64 GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkacak olan akıllı telefon, Android 7.0 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Akıllı telefonun başlangıç fiyatı ise yaklaşık 235 dolar olarak açıklandı.