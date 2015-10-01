Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.111 yazıda 7.680 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Çift Arka Kameralı Asus ZenFone 4 Max Duyuruldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:11 - Tarih: 06 Temmuz 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Çift Arka Kameralı Asus ZenFone 4 Max DuyurulduZenFone 4 amiral gemisini henüz tanıtmamış olan Asus, yüksek bataryası ile uzun kullanım süreleriyle dikkat çeken telefonu ZenFone 4 Max’i Rusya’da görücüye çıkardı. 5.000 mAh bataryası ile dikkat çeken akıllı telefonun diğer bir ilgi çekici özelliği ise 13 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip oluşu. Ayrıca telefonun ön tarafında da 8 MP çözünürlüklü ön kamera yer alıyor. 5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Asus ZenFone 4 Max, Snapdragon 425 veya Snapdragon 430 yonga seti ile gelecek. Ek olarak 3 GB – 4 GB RAM ve 32 GB – 64 GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkacak olan akıllı telefon, Android 7.0 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Akıllı telefonun başlangıç fiyatı ise yaklaşık 235 dolar olarak açıklandı.

Çift Arka Kameralı Asus ZenFone 4 Max Duyuruldu

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri