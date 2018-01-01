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Chrome’da Yer İmlerini Yönetme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:20 - Tarih: 01 Mart 2018 - Yorum: 0
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Chrome'da Yer İmlerini Yönetme Nasıl Yapılır?Google‘ın bir numaralı İnternet tarayıcısı olan Chrome‘a her geçen gün farklı özellikler eklenmektedir. Böylelikle kısayolları kullanarak, işlemlerinizi gerçekleştirmeniz daha da bir kolay hâle gelmektedir. Örneğin, yer imlerinizi hangi sayfa vasıtası ile yönetebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu çok basit olup, adres çubuğunda aşağıdaki aramayı yapmayı denemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, yer imlerinizi yönetebileceğiniz sayfaya gideceksiniz ve ayarlama yapabileceksiniz.

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chrome://bookmarks

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