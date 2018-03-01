Google‘ın tarayıcısı olan Chrome, gerçekten de hız açısından çok önemli bir noktada bulunuyor. Konumuza dönecek olursak, Chrome’da yer imleri çubuğuna klasör eklemek, oldukça faydalı bir yöntemdir. Yani çok fazla yer imlerine sahipseniz, daha düzenli olabilmek adına bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ise, yer imleri çubuğunda iken sağ tıklamak ve Klasör ekle… sekmesine tıklamaktır. Ardından yer imleri çubuğuna yeni bir klasör ekleyebilirsiniz.

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Chrome’da Yer İmleri Çubuğuna Klasör Eklemek