Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Chrome’da Yer İmleri Çubuğuna Klasör Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:20 - Tarih: 06 Haziran 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Chrome'da Yer İmleri Çubuğuna Klasör EklemekGoogle‘ın tarayıcısı olan Chrome, gerçekten de hız açısından çok önemli bir noktada bulunuyor. Konumuza dönecek olursak, Chrome’da yer imleri çubuğuna klasör eklemek, oldukça faydalı bir yöntemdir. Yani çok fazla yer imlerine sahipseniz, daha düzenli olabilmek adına bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ise, yer imleri çubuğunda iken sağ tıklamak ve Klasör ekle… sekmesine tıklamaktır. Ardından yer imleri çubuğuna yeni bir klasör ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome ile Zararlı Yazılım Taraması Nasıl Yapılır?

Chrome’da Yer İmleri Çubuğuna Klasör Eklemek

Chrome'da Yer İmleri Çubuğuna Klasör Eklemek

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.693 yazıda 8.101 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık