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Chrome’da Yeni Sekme Sayfası Arka Planı Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:34 - Tarih: 12 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Chrome'da Yeni Sekme Sayfası Arka Planı DeğiştirmekBildiğiniz gibi kısa süre önce Chrome 69 sürümü yayımlandı. Bu sürüm beraberinde birçok yeniliği de getirmektedir. Örneğin, artık isterseniz yeni sekme sayfasının arka planını değiştirebilirsiniz. Google’ın sunduğu duvar kâğıtlarını kullanabileceğiniz gibi, kendiniz de bir background yükleyebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Yeni Sekme sayfasına gelin ve sağ altta bulunan butona tıklayın. Ardından ilgili bağlantıları izleyerek, mevcut yeni sekme sayfası arka planını değiştirin.

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Chrome’da Yeni Sekme Sayfası Arka Planı Değiştirmek

Chrome'da Yeni Sekme Sayfası Arka Planı Değiştirmek

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