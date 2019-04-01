Bir web sitesinde video veya müzik çalıyor ise, bu otomatik olarak devam eder. Ancak sekmeye sağ tıklayıp, ilgili seçenekler arasından sekme sesini kapatmak mümkündür. Peki, Chrome'da sitelerin ses çalmasını engellemek ister misiniz? Yani otomatik olarak tüm sitelerin ses çalmasını engelleyebilmeniz mümkündür. Bunun için aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Gelişmiş bağlantısına tıklayın.

3) Site Ayarları bölümüne giriş yapın.

4) Ses adlı butona tıklayın.

5) İlgili seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz.