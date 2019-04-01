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Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:42 - Tarih: 04 Eylül 2019 - Yorum: 0

Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını EngelleyelimBir web sitesinde video veya müzik çalıyor ise, bu otomatik olarak devam eder. Ancak sekmeye sağ tıklayıp, ilgili seçenekler arasından sekme sesini kapatmak mümkündür. Peki, Chrome'da sitelerin ses çalmasını engellemek ister misiniz? Yani otomatik olarak tüm sitelerin ses çalmasını engelleyebilmeniz mümkündür. Bunun için aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

2) Gelişmiş bağlantısına tıklayın.

Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

3) Site Ayarları bölümüne giriş yapın.

Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

4) Ses adlı butona tıklayın.

Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

5) İlgili seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz.

Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

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