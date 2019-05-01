Google Chrome'da bildiğiniz gibi kayıt edilen şifreler hesabınız ile senkronize edilir. Bu yüzden şifrelerinizi hatırlamanız gerekmez. Ancak ne olur ne olmaz, bu şifreleri bilgisayarınıza da yedeklemek isteyebilirsiniz. Bu işlemler ile tek tek uğraşmak yerine, Chrome kayıtlı şifreleri dışa aktarmak mümkündür.

Öncelikle Ayarlar bölümüne giriş yapın ve Şifreler butonuna tıklayın. Ardından ise Şifreleri dışa aktar... ikonuna tıklayarak, mevcut tüm kullanıcı bilgilerinizi ve şifrelerinizi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

AYRICA: Google Chrome Cache Kapatma Nasıl Yapılır?

Chrome'da Şifreleri Dışa Aktarma Nasıl Yapılır?