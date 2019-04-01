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Chrome'da Şifre Kaydetme Önerme Nasıl Açılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:54 - Tarih: 04 Eylül 2019 - Yorum: 0

Chrome'da Şifre Kaydetme Önerme Nasıl Açılır?Google Chrome'un şifre yöneticisi, özellikle senkronizasyon ile gerçekten çok iyi çalışıyor. Chrome ile herhangi bir web sitesine giriş yaptığınızda, bu şifrenin kayıt edilmesinin önerilmesi üzerine bir özellik de mevcut. Yani dilerseniz Chrome'da şifre kaydetme önerisi özelliğini aktif etmek mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki adımları incelemenizi tavsiye ediyoruz.

AYRICA: Chrome'da Şifreleri Dışa Aktarma Nasıl Yapılır?

Chrome'da Şifre Kaydetme Önerme Nasıl Açılır?

1) Öncelikle açılır menüden Şifreler sekmesine tıklayın.

Chrome'da Şifre Kaydetme Önerme Nasıl Açılır?

2) Şifre kaydetmeyi öner seçeneğini onaylayın.

Chrome'da Şifre Kaydetme Önerme Nasıl Açılır?

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