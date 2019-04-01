Google Chrome'da zaman zaman bazı sitelere giriş yaptığınızda, mikrofon kullanımı için izin istenebilir. Ancak gizliliğiniz için Chrome'da mikrofon kapatmak oldukça sağlıklı bir aksiyon olacaktır. Yani kalıcı olarak mikrofon özelliğini devre dışı bırakmanız elbette mümkündür. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, Chrome'da kalıcı olarak mikrofon kapatma işlemlerini tamamlamış olacaksınız.

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Chrome'da Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Site Ayarları bölümüne giriş yapın.

2) Mikrofon seçeneğine tıklayın.

3) İlgili seçeneği devre dışı bırakın.