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Chrome'da Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:42 - Tarih: 26 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Chrome'da Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?Google Chrome'da zaman zaman bazı sitelere giriş yaptığınızda, mikrofon kullanımı için izin istenebilir. Ancak gizliliğiniz için Chrome'da mikrofon kapatmak oldukça sağlıklı bir aksiyon olacaktır. Yani kalıcı olarak mikrofon özelliğini devre dışı bırakmanız elbette mümkündür. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, Chrome'da kalıcı olarak mikrofon kapatma işlemlerini tamamlamış olacaksınız.

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Chrome'da Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar > Site Ayarları bölümüne giriş yapın.

Chrome'da Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Mikrofon seçeneğine tıklayın.

Chrome'da Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

3) İlgili seçeneği devre dışı bırakın.

Chrome'da Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

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