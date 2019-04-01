Google Chrome ile Google hesabınızı senkronize ettiğiniz zaman, Chrome'da profil resminiz ve üzerine geldiğinizde ise kişi adınız görüntülenir. Ancak bu alanlar değiştirilebilir. Yani Chrome'u özelleştirmek mümkün. Chrome'da kişi adı ve resmi değiştirmek oldukça basit bir işlem olup, öncelikle Gmail hesabınızda oturum açmanız gerekmektedir. Yani senkronizasyonu başlatın. Ardından Ayarlar bölümünde yer alan Chrome adı ve resmi butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan sayfa ile kişi adı ve resmini değiştirebilmektesiniz.
Chrome'da Kişi Adı ve Resmi Nasıl Değiştirilir?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:56 - Tarih: 10 Nisan 2019 - Yorum: 0
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