Chrome kesinlikle güvenilir ve stabil bir tarayıcı. Ancak birtakım yapılandırma ayarları ile daha da güvenli bir hâle gelebilir. Örneğin, Chrome'da mikrofon kapatmak hakkında bir içerik kaleme almıştık önceden. Şimdi ise, Chrome'da kamera kapatmak nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Bu şekilde kamera erişimi tamamen ve kalıcı olarak devre dışı bırakılmış olacaktır.

AYRICA: Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Kısayolları Kaldıralım

Chrome'da Kamera Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Site Ayarları bölümüne giriş yapın.

3) Kamera adlı sekmeye tıklayın.

4) İlgili özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.