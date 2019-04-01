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Chrome'da Kamera Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 03 Eylül 2019 - Yorum: 0

Chrome'da Kamera Kapatma Nasıl Yapılır?Chrome kesinlikle güvenilir ve stabil bir tarayıcı. Ancak birtakım yapılandırma ayarları ile daha da güvenli bir hâle gelebilir. Örneğin, Chrome'da mikrofon kapatmak hakkında bir içerik kaleme almıştık önceden. Şimdi ise, Chrome'da kamera kapatmak nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Bu şekilde kamera erişimi tamamen ve kalıcı olarak devre dışı bırakılmış olacaktır.

AYRICA: Chrome'da Yeni Sekme Sayfasındaki Kısayolları Kaldıralım

Chrome'da Kamera Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Chrome'da Kamera Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Site Ayarları bölümüne giriş yapın.

Chrome'da Kamera Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Kamera adlı sekmeye tıklayın.

Chrome'da Kamera Kapatma Nasıl Yapılır?

4) İlgili özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Chrome'da Kamera Kapatma Nasıl Yapılır?

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