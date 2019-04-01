JavaScript, bir web sitesinin en temel yapısını oluşturmak ve daha sağlıklı, etkili sayfalar oluşturulabilmesi için önemli bir programlama dilidir. Dolayısı ile JavaScript kullanan sitelerde, bunu engellemek, olası problemlere ve hatalı görüntülenmelere yol açabilir. Dilerseniz Chrome'da JavaScript engellemek mümkün olup, bu yöndeki karar tarafınıza ait olacaktır. Google Chrome'da JavaScript engellemek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Chrome'da Sitelerin Ses Çalmasını Engelleyelim

Chrome'da JavaScript Kullanımını Engelleyelim

1) Site Ayarları bölümüne giriş yapalım öncelikle.

2) JavaScript bağlantısına tıklayalım.

3) İlgili özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.