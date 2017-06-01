Bildiğiniz gibi Chrome ile indirilen dosyalar standart olarak “İndirilenler” klasörüne indirilmektedir. Ancak elbette dilerseniz dosyaları veya uygulamaları direkt masaüstüne indirmek isteyebilirsiniz. Bunun için küçük bir konfigürasyon ayarı yapmanız gerekli olacak. Aşağıdaki adımları Chrome’da gerçekleştirerek, indirilen dosyaların konumunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ne kadar gerekli olduğu tartışılır, ancak yine de bilmeyenler için faydalı bir ipucu olmasını temenni ederiz.

AYRICA: Google Chrome’da Konumu Tamamen Kapatalım

Chrome’da “İndirilenler” Klasörünü Değiştirmek

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Aşağıda yer alan Gelişmiş‘e tıklayın.

3) İndirilenler başlığındaki Konum’u Değiştir deyin.

4) Dosyaların indirileceği konumu seçin.

5) Tamam‘a tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.