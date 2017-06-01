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Chrome’da İndirilen Dosyaların Konumu Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:42 - Tarih: 26 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Chromeda İndirilen Dosyaların Konumu Nasıl Değiştirilir?Bildiğiniz gibi Chrome ile indirilen dosyalar standart olarak “İndirilenler” klasörüne indirilmektedir. Ancak elbette dilerseniz dosyaları veya uygulamaları direkt masaüstüne indirmek isteyebilirsiniz. Bunun için küçük bir konfigürasyon ayarı yapmanız gerekli olacak. Aşağıdaki adımları Chrome’da gerçekleştirerek, indirilen dosyaların konumunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ne kadar gerekli olduğu tartışılır, ancak yine de bilmeyenler için faydalı bir ipucu olmasını temenni ederiz.

AYRICA: Google Chrome’da Konumu Tamamen Kapatalım

Chrome’da “İndirilenler” Klasörünü Değiştirmek

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Chromeda İndirilen Dosyaların Konumu Nasıl Değiştirilir?

2) Aşağıda yer alan Gelişmiş‘e tıklayın.

Chromeda İndirilen Dosyaların Konumu Nasıl Değiştirilir?

3) İndirilenler başlığındaki Konum’u Değiştir deyin.

Chromeda İndirilen Dosyaların Konumu Nasıl Değiştirilir?

4) Dosyaların indirileceği konumu seçin.

Chromeda İndirilen Dosyaların Konumu Nasıl Değiştirilir?

5) Tamam‘a tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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