Google Chrome kullanmamızın en güzel sebeplerinden birisi de, senkronizasyon özelliği olsa gerek. Tüm verilerin senkronize edilebilmesi kullanışlı bir özellik. Ancak zaman zaman senkronizasyon ile ilgili sorun yaşamanız da olası. İşte bu gibi durumlarda, senkronizasyon sıfırlama özelliğinden yararlanmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise öncelikle buraya tıklayın. Ardından en alttaki Senkronizasyonu Sıfırla butonuna da tıklamanız yeterli olacaktır.

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Chrome Senkronizasyon Sıfırlama Nasıl Yapılır?