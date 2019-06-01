Google Chrome siyah tema yapmak, flags ayarlarından mümkün olabilir. Ancak eğer ki Windows 10 kullanıcısı iseniz, artık bu tip detaylar ile de uğraşmanıza gerek yok. Çünkü Windows 10'un son güncellemeleri ile gelen "uygulama modu," özelliği ile Chrome'u direkt karanlık moda alabilirsiniz.

Bu şekilde eklentisiz bir şekilde siyah tema kullanımı sağlanabilmektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek, chrome karanlık mod aktive etmek için yapılması gereken adımları hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Chrome Karanlık Mod (Siyah Tema) Nasıl Kullanılır?

1) Masaüstünde iken Kişiselleştir'e tıklayın.

2) Renkler sekmesine tıklayın.

3) Varsayılan uygulama modunuzu seçin adlı bölüme gelin.

4) Koyu seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.

Sonuç: Bu işlem ile Windows 10 kullandığınız bilgisayarınız için de koyu mod aktif olacaktır. Yani birçok bölüm koyu renge sahip olacaktır. Buna ek olarak, Chrome'da da otomatik olarak siyah tema aktif olmuş olacaktır.