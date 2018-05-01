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Chrome için Gmail Uyarı Eklentisi (Uzantısı)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:43 - Tarih: 08 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Chrome için Gmail Uyarı Eklentisi (Uzantısı)Google tarafından geliştirilen harika bir eklenti var. Google Mail Checker adlı bu eklenti sayesinde, e-posta kutunuza gelen okunmamış e-postaların sayısını görüntüleyebilirsiniz, ilgili simgeye tıklayarak direkt gelen kutunuza da giriş yapabilmektesiniz. %100 güvenli ve elbette Google elinden çıkan bir uzantı belirttiğimiz gibi. Chrome‘a kolayca kurabilirsiniz. Ancak kullanmak için Chrome’da oturum açmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Ardından kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adres: Google Mail Checker (Google Chrome)

Chrome için Gmail Uyarı Eklentisi (Uzantısı)

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