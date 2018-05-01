Chrome için Gmail Uyarı Eklentisi (Uzantısı)

Google tarafından geliştirilen harika bir eklenti var. Google Mail Checker adlı bu eklenti sayesinde, e-posta kutunuza gelen okunmamış e-postaların sayısını görüntüleyebilirsiniz, ilgili simgeye tıklayarak direkt gelen kutunuza da giriş yapabilmektesiniz. %100 güvenli ve elbette Google elinden çıkan bir uzantı belirttiğimiz gibi. Chrome‘a kolayca kurabilirsiniz. Ancak kullanmak için Chrome’da oturum açmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Ardından kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adres: Google Mail Checker (Google Chrome)