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Chrome için Gmail Kontrol Eklentisi: Checker Plus for Gmail

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:49 - Tarih: 24 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Chrome için Gmail Kontrol Eklentisi: Checker Plus for GmailGmail‘i sürekli kontrol etmek biraz can sıkıcı olabilir. Ancak Chrome için geliştirilmiş olan “Checker Plus for Gmail” adlı uzantı ile artık Gmail hesabınızı kontrol etmenize gerek kalmayacak. İlgili eklenti, aralıklarla otomatik olarak e-posta hesabınızı kontrol ederek, sizlere e-posta geldiğinde ise haber vermektedir. Şu an piyasadaki neredeyse en iyi uzantılardan bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum. Aşağıdaki bağlantı vasıtası ile eklentiyi bugün tamamen ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

AYRICA: Harika Bir Chrome Eklentisi: Clipboard History 2

Adres: Checker Plus for Gmail

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