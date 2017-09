Gmail‘i sürekli kontrol etmek biraz can sıkıcı olabilir. Ancak Chrome için geliştirilmiş olan “Checker Plus for Gmail” adlı uzantı ile artık Gmail hesabınızı kontrol etmenize gerek kalmayacak. İlgili eklenti, aralıklarla otomatik olarak e-posta hesabınızı kontrol ederek, sizlere e-posta geldiğinde ise haber vermektedir. Şu an piyasadaki neredeyse en iyi uzantılardan bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum. Aşağıdaki bağlantı vasıtası ile eklentiyi bugün tamamen ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Adres: Checker Plus for Gmail