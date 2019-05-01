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Chrome Görev Yöneticisi Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:44 - Tarih: 28 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Chrome Görev Yöneticisi Açma Nasıl Yapılır?Google Chrome'da her bir işlemin kullandığı CPU miktarı ve RAM miktarı söz konusudur. Dolayısı ile hangi işlemin ne kadar kaynak harcadığından emin olmanızın gerektiği anlar olabilir. Bu bağlamda, chrome donma sorunu veya benzeri durumlar için hangi işlemlerin ne kadar kaynak tükettiğini öğrenebilirsiniz.

Bunun için Diğer araçlar > Görev yöneticisi sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Karşınıza işlemler ve kaynaklara yönelik bir pencere açılacaktır. Bu şekilde işlemleri ve kaynak kullanımlarını detaylı olarak analiz edebilirsiniz.

Chrome'da Görev Yöneticisi Açma Nasıl Yapılır?

Chrome Görev Yöneticisi Açma Nasıl Yapılır?

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