Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Tenet için Fragman Geldi

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni film projesi olan Tenet için ilk fragman paylaşıldı. Fragman sonrası büyük merak barındıran film, 3. Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışan bir ekibin çalışmalarını konu alıyor. Ancak zaman burada farklı akıyor ve biraz beyin jimnastiği yaptırıyor.

Oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, John David Washington, Clemence Poésy, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Michael Caine ve Aaron Johnson Taylor gidi isimlerin bulunduğu film, 17 Temmuz 2020‘de vizyona girecek.

Fragmanıyla bile etkilemeyi başaran yapımın, paylaşılan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler..

Tenet Türkçe Altyazılı Fragman İzle