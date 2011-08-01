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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filminden Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:47 - Tarih: 03 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu FilmHalter sporunun efsanesi olarak anılan sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hikâyesini konu edinen, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminden fragman geldi. Yönetmenlik koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun oturduğu filmde Naim Süleymanoğlu'na Hayat Van Eck hayat verirken, oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler yer alıyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filminden Fragman

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Fragman İzle

Biyografik belgesel türündeki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 22 Kasım 2019 tarihinde vizyona girecek. Film için paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Fragman İzle

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