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Cehennem Melekleri 4 için Hazırlıklara Başlanıyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:02 - Tarih: 23 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Cehennem Melekleri 4 için Hazırlıklara Başlanıyor2010 senesinde Cehennem Melekleri (The Expendables) ismiyle tanıdığımız geniş ünlü oyuncu kadrolu film, 2012′de ikinci 2014′de de üçüncü filmiyle karşımıza çıkmıştı. Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme gibi efsane isimleri bir araya getiren yapım, aksiyon dolu dördüncü filmi için hazırlanmaya başlıyor. Dördüncü film ile son bulacağı söylenen serinin son filmine dair şimdilik çok bir detay yok. 100 milyon dolarlık bütçe ayrılan Cehennem Melekleri 4 filmi için her şey planlandığı gibi giderse 2018 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Cehennem Melekleri 4 için Hazırlıklara Başlanıyor

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